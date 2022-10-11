Deniz Uğur'dan eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz haftalarda çocuklarının babası olan eski televizyon sunucusu Reha Muhtar hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı ve bir ay kadar da uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Deniz Uğur daha sonra sosyal medya hesabından Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığına dair ses kaydını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Anne Deniz Uğur şimdi ise çocuklarının babasına bir kez daha dava açtı. Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...