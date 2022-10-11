  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Deniz Uğur'dan eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

Deniz Uğur'dan eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz haftalarda çocuklarının babası olan eski televizyon sunucusu Reha Muhtar hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı ve bir ay kadar da uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Deniz Uğur daha sonra sosyal medya hesabından Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığına dair ses kaydını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Anne Deniz Uğur şimdi ise çocuklarının babasına bir kez daha dava açtı. Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 13:44
Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için dava açtı. Deniz şiddet iddialarının yanı sıra Reha Muhtar ile ilgili ciddi açıklamalarda bulundu...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.

Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

Sabah Gazetesi'nden Fatih Ulaş'ın haberine göre; Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.

Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

GÖRÜŞMELERİ TEHLİKELİ

Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.

Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

Reha Muhtar'ın, Uğur'un suçlamalarına nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

  • SON DAKİKA