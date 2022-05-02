Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz nikahta çekildiği fotoğrafları paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında 3 milyon TL'lik yüzükle ünlü şarkıcıya evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, 'Evet!' yanıtını almıştı. Mehmet Dinçerler ailesiyle, Hadise'yi istemeye gitmiş ve ünlü çift tüm gelenekleri yerine getirmişti. Ünlü çift, dün ise Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Aile arasında gerçekleşen törende, konuklar fotograf konusunda uyarılmıştı ama hem Dinçerler'in kız kardeşinden hem de Hadise'nin kız kardeşinden nikahta çekildikleri pozlar geldi.