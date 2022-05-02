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Haberler Galeri Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz nikahta çekildiği fotoğrafları paylaştı

Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz nikahta çekildiği fotoğrafları paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında 3 milyon TL'lik yüzükle ünlü şarkıcıya evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, 'Evet!' yanıtını almıştı. Mehmet Dinçerler ailesiyle, Hadise'yi istemeye gitmiş ve ünlü çift tüm gelenekleri yerine getirmişti. Ünlü çift, dün ise Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Aile arasında gerçekleşen törende, konuklar fotograf konusunda uyarılmıştı ama hem Dinçerler'in kız kardeşinden hem de Hadise'nin kız kardeşinden nikahta çekildikleri pozlar geldi.

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 10:52 Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 11:44
Hadise’nin kız kardeşi Derya Açıkgöz nikahta çekildiği fotoğrafları paylaştı

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu.

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Hadise’nin kız kardeşi Derya Açıkgöz nikahta çekildiği fotoğrafları paylaştı

"BAYAN DİNÇERLER, ÇOK MUTLU OLUN"

Demet Akalın, "Kocası yok" dediği Hadise'nin dün akşam Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturduğunu görünce sessiz kalamadı. Instagram hesabından çiftin bir fotoğrafını paylaşan Akalın, "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notunu düştü.

Hadise’nin kız kardeşi Derya Açıkgöz nikahta çekildiği fotoğrafları paylaştı

Çift, görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi hem de Hadise'nin kız kardeşi bu kuralı bozdu.

Hadise’nin kız kardeşi Derya Açıkgöz nikahta çekildiği fotoğrafları paylaştı

Dinçerler'in kız kardeşi hem gelin çiçeğiyle poz verdi.

Hadise’nin kız kardeşi Derya Açıkgöz nikahta çekildiği fotoğrafları paylaştı

Hem de sosyal medya hesabından Çırağan Sarayı'nın önünde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

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