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Didem Soydan'a hakaret eden genç hakim karşısında!

Ünlü manken Didem Soydan'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla iki yıla kadar hapsi istenen sanık, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:48 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 11:54
Didem Soydan’a hakaret eden genç hakim karşısında!

Ünlü manken Didem Soydan'a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilen sanık Kenan Doğukan A.'nın (23), 'hakaret' suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Kenan Doğukan A. ve Didem Soydan'ın avukatı hazır bulundu.

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Didem Soydan’a hakaret eden genç hakim karşısında!

''MESAJLARIN ATILDIĞI SAATTE BEN OKULDA, SINAVDAYDIM''

Mahkemede savunma yapan sanık Kenan Doğukan A., özel bir üniversitede öğrenci olduğunu belirterek, ''Davaya konu Twitter hesabı bana aittir ancak söz konusu tweet'leri ben atmadım. Mesajların atıldığı saatte ben okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda olduğum bir saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim'' dedi.

Didem Soydan’a hakaret eden genç hakim karşısında!

Didem Soydan'ın avukatı ise beyanında şikayetlerini tekrarlayarak sanık Kenan Doğukan A.'nın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Didem Soydan’a hakaret eden genç hakim karşısında!

Mahkeme, sanığın okuduğu özel okula müzekkere yazılarak, 23 Ocak 2020 tarihinde sanık Kenan Doğukan A.'nın sınavda olup olmadığının öğrenilmesine, sınava girmiş ise saat aralıklarının öğrenilmesine ve öğrencilerin cep telefonlarının toplatılıp toplatılmadığı hususunda bilgi verilmesinin istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Didem Soydan’a hakaret eden genç hakim karşısında!

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Kenan Doğukan A.'nın sosyal medya uygulaması Twitter'dan, 23 Ocak 2020 tarihinde Didem Soydan'a hakaret içerikli mesajlar attığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kenan Doğukan A.'nın 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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