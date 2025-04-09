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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncunun anneanne evinden paylaştığı son fotoğraf da hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

HABER MERKEZİ

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Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı
Dilan Çiçek Deniz’in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde 30. yaş gününü kutlamıştı.

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Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı
Dilan Çiçek Deniz’in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sevgililer, "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliği için Los Angeles'a gitmişti. Çiçek ve Çetin, etkinlik dönüşü, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarınca görüntülenmişti.

Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı
Dilan Çiçek Deniz’in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Muhabirlerin "Etkinlik nasıl geçti?" sorusuna oyuncu, "Çok güzeldi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi" şeklinde yanıt vermişti.

Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı
Dilan Çiçek Deniz’in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

FOTOĞRAFI İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, 5,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı
Dilan Çiçek Deniz’in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, anneannesinin evinde çektirdiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı
Dilan Çiçek Deniz’in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Anneannesi ve onun arkadaşlarıyla fotoğraf çeken Deniz, paylaşımına "Anneanne evi" notunu düştü. Deniz'in paylaşımı büyük ilgi gördü.