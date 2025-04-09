Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncunun anneanne evinden paylaştığı son fotoğraf da hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 09 Nisan 2025 16:00 Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





