Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı
Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncunun anneanne evinden paylaştığı son fotoğraf da hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
HABER MERKEZİ
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Dilan Çiçek Deniz'in anneanne evi paylaşımı sosyal medyayı salladı
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde 30. yaş gününü kutlamıştı.