  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri

Dilan-Engin Polat dosyasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüphelinin aylık tutukluluk incelemesinin ardından mahkeme Polat çiftinin de dahil olduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına kararı verdi.

SABAH

Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:47

Dilan-Engin Polat dosyasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dilan-Engin Polat dosyasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

MAHKEMENİN KARARINA SANIKLARDAN İTİRAZ

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmesinin ardından tutuklu sanıkların aylık tutukluluk incelemesini değerlendirdi. Mahkeme, dava dosyasında bulunan Dilan ve Engin Polat da dahil 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar 4-5-6 Eylül tarihlerinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.