Dilan-Engin Polat dosyasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüphelinin aylık tutukluluk incelemesinin ardından mahkeme Polat çiftinin de dahil olduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına kararı verdi.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:47Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:47
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Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmesinin ardından tutuklu sanıkların aylık tutukluluk incelemesini değerlendirdi. Mahkeme, dava dosyasında bulunan Dilan ve Engin Polat da dahil 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar 4-5-6 Eylül tarihlerinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.