Dilan Polat tutuklanınca Eylül Öztürk'ü fena korku sardı! ABD'deki 11 dairesini alelacele devretmeye başladı

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın ardından sosyal medya fenomeni olduktan sonra güzellik merkezi açan Eylül Öztürk'ün akıllara durgunluk veren zenginliği çok konuşulmuştu. ABD'den 11 daire satın aldığını söyleyen fenomenin bu söylemi ortalığı karıştırdı. MASAK'ın 600'den fazla fenomeni mercek altına almasıyla panikleyen Eylül Öztürk'ü korku saldı. Daha önce Dilan Polat ile aynı masada oturan Öztürk Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını bakın kimin üzerine devretmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…