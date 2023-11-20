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Haberler Galeri Dilan Polat tutuklanınca Eylül Öztürk'ü fena korku sardı! ABD'deki 11 dairesini alelacele devretmeye başladı

Dilan Polat tutuklanınca Eylül Öztürk'ü fena korku sardı! ABD'deki 11 dairesini alelacele devretmeye başladı

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın ardından sosyal medya fenomeni olduktan sonra güzellik merkezi açan Eylül Öztürk'ün akıllara durgunluk veren zenginliği çok konuşulmuştu. ABD'den 11 daire satın aldığını söyleyen fenomenin bu söylemi ortalığı karıştırdı. MASAK'ın 600'den fazla fenomeni mercek altına almasıyla panikleyen Eylül Öztürk'ü korku saldı. Daha önce Dilan Polat ile aynı masada oturan Öztürk Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını bakın kimin üzerine devretmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

TAKVİM

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:26 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:37

Dilan Polat tutuklanınca Eylül Öztürk’ü fena korku sardı! ABD’deki 11 dairesini alelacele devretmeye başladı

MASAK'ın fenomenleri yakın mercek altına almasının ardından kara para aklama iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk harekete geçti. Sadece güzellik şubeleri açarak sözde zengin olan Eylül Öztürk panikledi, alelacele ABD'deki evlerinin tapularını devretti. İşte detaylar...

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Dilan Polat tutuklanınca Eylül Öztürk’ü fena korku sardı! ABD’deki 11 dairesini alelacele devretmeye başladı

Takvim'in haberine göre; Anne-çocuk videoları çeken Eylül Öztürk, Polat'la tanıştı.

Dilan Polat tutuklanınca Eylül Öztürk’ü fena korku sardı! ABD’deki 11 dairesini alelacele devretmeye başladı

Güzellik merkezleri açtı. Bir anda ABD'de 11 ev, Florya'da sayısız daire ve kocasına Rolls Royse alacak kadar servet yaptı.

Dilan Polat tutuklanınca Eylül Öztürk’ü fena korku sardı! ABD’deki 11 dairesini alelacele devretmeye başladı

Polatgiller tutuklanınca onu da korku sardı. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını eski ev sahibi Ferda Kavak'ın üzerine devretmeye başladı.

Dilan Polat tutuklanınca Eylül Öztürk’ü fena korku sardı! ABD’deki 11 dairesini alelacele devretmeye başladı

EYLÜL ÖZTÜRK MERCEK ALTINDA

Öte yandan; Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. Operasyonun ardından, diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alınmıştı.

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