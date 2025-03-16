Dilan Polat'ın kara kutusu Şule Türkiye'ye geri döndü
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın "kara kutusu" olarak bilinen ve sınır dışı edilen yardımcısı Şule, Türkiye'ye geri döndü. Polat, yaşanan bu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
HABER MERKEZİ
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra 10 ay cezaevinde kalmış, tahliyesinin ardından ise 'sosyal medya kullanmayacağım' açıklamasına rağmen hızlı bir şekilde paylaşımlarına devam etmişti.
Ancak, geçtiğimiz günlerde yine dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir hikaye nedeniyle eşi Engin Polat, eltisi Hazal ve kayınbiraderi Alper Polat hakkında 'uyuşturucu madde satın almak veya kullanmak' iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve aile üyeleri gözaltına alındı. Olay sonrası büyük bir şok yaşayan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum" diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu.
Son dönemde, yardımcısı Şule'nin sınır dışı edilmesinin ardından, Şule'yi geri getirebilmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Polat, sonunda aradığına kavuştu. Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sınır dışı edilen ve Özbekistan'a gönderilen yardımcısı Şule'nin Türkiye'ye geri döndüğünü duyurdu.
Şule'nin daha önce "Ben yaşıyorum, kimseyi bırakmadım" diyerek sosyal medyadan açıklama yapması, ayrılığın ardından yaşananları daha da ilginç hale getirmişti.
Polat ailesinin cezaevine girmesinin ardından, Şule'nin ikamet izninin sona erdiği ve sınır dışı edildiği belirtilmişti. Ancak, yardımcının Türkiye'ye dönüşüyle Polat ve Şule arasındaki ayrılık uzun sürmedi.
Dilan Polat, sosyal medya hesabından Şule ile buluştuğu anları paylaşıp, fotoğrafına "Beni iyileştirecek inanıyorum" notunu ekledi. Şule'nin dönüşünün kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu ise merak konusu olmaya devam ediyor.