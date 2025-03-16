Dilan Polat’ın kara kutusu Şule Türkiye’ye geri döndü

Ancak, geçtiğimiz günlerde yine dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir hikaye nedeniyle eşi Engin Polat, eltisi Hazal ve kayınbiraderi Alper Polat hakkında 'uyuşturucu madde satın almak veya kullanmak' iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve aile üyeleri gözaltına alındı. Olay sonrası büyük bir şok yaşayan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum" diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu.