Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu raporu çıktı

ROPARLARI TEMİZ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek uyuşturucu testi yapılmasını istemişti. Yapılan testin sonucu ise bugün çıktı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Dilan Polat ve Engin Polat'tan alınan örneklerde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.