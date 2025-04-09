Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu raporu çıktı
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sosyal medyadaki görüntülerinin ardından haklarında, "Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeye göre sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.
HABER MERKEZİ
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat paylaştığı bir video ile ailesinin başını derde sokmuştu. Paylaşılan video ile ilgili gelen ihbarlar sonrası görüntülerde yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Polat ailesi gece saatlerinde gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
ROPARLARI TEMİZ ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek uyuşturucu testi yapılmasını istemişti. Yapılan testin sonucu ise bugün çıktı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Dilan Polat ve Engin Polat'tan alınan örneklerde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.