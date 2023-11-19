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Haberler Galeri Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma açılan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kocası Engin Polat'ın soruşturması devam ediyor. Çiftin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen avukatı Ahmet Gün, her şeyi tek tek itiraf etti. Gün "İptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var" dedi.

AA

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 11:14 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 11:14

Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 9 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin muhasebe işlerine bakan avukatı Ahmet Gün'ün ifadesine ulaşıldı.

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Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Gün'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildirmesinin ardından savcılıkça yeniden ifadesi alındı. Gün, ifadesinde yaklaşık 3-4 yıldır Polat'lara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirterek, tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret AŞ, BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ ile Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ isimli firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu söyledi.

Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

Gün, "Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir." beyanında bulundu.

Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

Bu firmaların naylon fatura kestiğini, bunu Engin Polat'ın da bildiğini ifade eden Gün, Engin Polat ile yaptığı bir telefon görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız.' dedim, ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."

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