Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

Bu firmaların naylon fatura kestiğini, bunu Engin Polat'ın da bildiğini ifade eden Gün, Engin Polat ile yaptığı bir telefon görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız.' dedim, ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."