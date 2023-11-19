Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı! Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para var

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma açılan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kocası Engin Polat'ın soruşturması devam ediyor. Çiftin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen avukatı Ahmet Gün, her şeyi tek tek itiraf etti. Gün "İptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var" dedi.