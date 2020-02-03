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Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? Kimse tahmin edemedi

TRT'nin bir döneme damgasını vuran dizisi Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle, Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların arasına giren Nurettin Sönmez memleketiyle görenleri şaşırttı. Birçok oyuncunun aksine sosyal medyada gerçek memleketiyle dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez'in aslen nereli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





