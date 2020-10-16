Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Değişimi şok etti

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda yer aldığı dizi projeleriyle başarısını arttırarak sürdüren Demet Özdemir, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile aralarında yakaladıkları uyumla da adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de konuşulan Demet Özdemir'in ortaya çıkan fotoğrafları ise herkesi şoke etti. Demet Özdemir'in de estetik harikası olduğunu gören hayranları hayal kırıklığı yaşadı. İşte Demet Özdemir'in estetik operasyonlarla geçirdiği inanılmaz değişim...