Haberler Galeri Doktorlar'ın Kader'i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

Doktorlar'ın Kader'i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

Ünlü manken Aysun Kayacı son rol aldığı dizi Doktorlar'da Kader karekterini oynamış daha sonra çeşitli programlarda yer almıştı. 10 yıl önce Efe Kapancı ile evlenerek yurt dışına taşınan Aysun Kayacı Bodrum'da 10 yaşındaki kızı ile objektiflere yakalandı. Kayacı'nın yıllar geçmesine rağmen güzelliğini kaybetmemiş olması ve fazla kiloları dikkat çekti. İşte şimdilerde 43 yaşında olan Aysun Kayacı'nın son hali...

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





