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Haberler Galeri Doktorlar'ın Kader'i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

Doktorlar'ın Kader'i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

Ünlü manken Aysun Kayacı son rol aldığı dizi Doktorlar'da Kader karekterini oynamış daha sonra çeşitli programlarda yer almıştı. 10 yıl önce Efe Kapancı ile evlenerek yurt dışına taşınan Aysun Kayacı Bodrum'da 10 yaşındaki kızı ile objektiflere yakalandı. Kayacı'nın yıllar geçmesine rağmen güzelliğini kaybetmemiş olması ve fazla kiloları dikkat çekti. İşte şimdilerde 43 yaşında olan Aysun Kayacı'nın son hali...

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 12:12
Doktorlar’ın Kader’i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

Ünlü manken Aysun Kayacı bir dönemler güzelliğiyle baş döndürüyordu. Yaptığı çıkışlarla, güzelliğiyle bir dönem sürekli gündemdeydi.

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Doktorlar’ın Kader’i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen Aysun Kayacı, yıllarca modellik ve oyunculuk yaparak adından söz ettirdi.

Doktorlar’ın Kader’i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

Bir dönem Galatasaraylı Emre Aşık ile yaşadığı büyük aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak yuva kurmuş Londra'ya taşınmıştı.

Doktorlar’ın Kader’i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

Çok konuşulan isimlerinden manken Aysun Kayacı, Doktorlar dizisindeki Kader karakteriyle hafızalardan yıllarca silinmedi.

Doktorlar’ın Kader’i ünlü manken Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı! Onu görenler küçük dilini yuttu

Hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, ortaya çıktı.

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