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Haberler Galeri Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye'de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye'de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Dünyaca tanınan ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yılın ardından yeniden Türkiye'de konser verdi. İstanbul'daki hayranlarıyla buluşan yıldız isim, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Timberlake'in konserine ünlü isimler akın etti. İşte o isimler...

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

"Mirrors" parçasıyla açılışı yapan Timberlake, konserde son çıkardığı "Everything I Thought It Was" albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Konsere gelenleri selamlayan Timberlake, "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ!

Timberlake'in konserine sanat ve oyuncu dünyasının birçok başarılı ismi de katıldı.

HADİSE

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

BELÇİM BİLGİN

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

ALYA ŞAHİNLER VE SEVGİLİSİ YILMAZ KUNT

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

KENAN DOĞLU

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

GÜLBEN ERGEN

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

OĞUZHAN KOÇ VE SEVGİLİSİ HAZAL SUBAŞI

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

DOĞU DEMİRKOL İLE SEVGİLİSİ AYŞE KIRCA

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

MUSTAFA MERT KOÇ VE SEVGİLİSİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

BENGÜ

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Öte yandan Turne kapsamında Timberlake, 27 Temmuz'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dinleyiciyle buluştu. Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu olarak çok yönlü sanatçı, kariyeri boyunca 54 milyondan fazla albüm, 63 milyondan fazla single ve NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

"Troller" filmi için seslendirdiği "Can't Stop the Feeling!" şarkısı, 2017 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Orijinal Şarkı" dalında aday gösterildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl sonra Türkiye’de konser verdi! Konsere hayranları ve çok sayıda ünlü akın etti!

Son olarak, Justin Timberlake, 18 yeni şarkıdan oluşan altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was"u, 2024 mart ayında yayınladı. Albümde öne çıkan parçalar arasında "Selfish" ve "No Angels" yer alıyor.