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Haberler Galeri Ebru Şallı 'şiddet' olayı hakkında sessizliğini bozdu

Ebru Şallı 'şiddet' olayı hakkında sessizliğini bozdu

Eşi iş insanı Uğur Akkuş tarafından geçtiğimiz günlerde Emirgan'da seyir halindeki araçta şiddet gördüğü ve sinir krizi yaşadığı söylenilen ve magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı, sonunda sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 15:44 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 15:53
Ebru Şallı ’şiddet’ olayı hakkında sessizliğini bozdu

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet gördüğü iddia edildi. Olayın ardından Ebru Şallı'nın Etiler'deki özel bir kliniğe gidip muayene olduğu ve röntgen çektirdiği de öne sürüldü.

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Ebru Şallı ’şiddet’ olayı hakkında sessizliğini bozdu

Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden Ebru Şallı, Instagram sayfasında yeni bir yazılı açıklama yayınladı. Şallı 'karı koca arasında tartışma olur' dedi.

Ebru Şallı ’şiddet’ olayı hakkında sessizliğini bozdu

"Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni cağırdınız her yere çıkmam için...

Ebru Şallı ’şiddet’ olayı hakkında sessizliğini bozdu

Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz bende açıklamamı yaptım. Bitti konu kapandı. Siz aile degil misiniz? Aile arasında , karı koca arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da olur.

Ebru Şallı ’şiddet’ olayı hakkında sessizliğini bozdu

Sizde olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım. Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım.

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