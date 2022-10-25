Ebru Şallı 'şiddet' olayı hakkında sessizliğini bozdu
Eşi iş insanı Uğur Akkuş tarafından geçtiğimiz günlerde Emirgan'da seyir halindeki araçta şiddet gördüğü ve sinir krizi yaşadığı söylenilen ve magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı, sonunda sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 15:44Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 15:53
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet gördüğü iddia edildi. Olayın ardından Ebru Şallı'nın Etiler'deki özel bir kliniğe gidip muayene olduğu ve röntgen çektirdiği de öne sürüldü.