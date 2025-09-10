  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri Ece Seçkin eşi Çağrı Terlemez'e ölüm tehdidi! Karar çıkınca Seçkin rahat nefes aldı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kendisine ve ailesine gelen ölüm tehditlerini ilk kez açıkladı. Seçkin'in açıklamaları, hem hayranlarını hem de magazin gündeminin içini rahatlattı.

Ünlü şarkıcı, kendisine ve ailesine gelen ölüm tehditlerini ilk kez açıkladı.

Ünlü şarkıcı, şahsın eşi Çağrı Terlemez'in iş çıkışını bekleyip ölüm tehditleri gönderdiğini açıkladı. Uzaklaştırma kararı olan şahıs, bu süreçte dahi farklı numaralardan tehditlerine devam etti.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM, BURNUNUN DİBİNDEYİM"

Seçkin yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı'ndan yardım isteyerek, "İMDAT! Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.
Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

"4 YILDIR HASTALIĞI NEDENİYLE..."

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.
Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin. Saygılarımla, Ece Seçkin" ifadelerini kullandı.

İŞTE ŞAHSIN O GÖRÜNTÜSÜ!

Tehdit eden şahsın, gözaltına alındığı görüntüler de magazin gündeminde yer aldı.

İŞTE ALINAN SON KARAR!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi pilot Çağrı Terlemez'i uzun süredir tehdit eden kişi, sonunda yakalandı. Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşini ve kendisini hedef alan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şarkıcı, avukatının açıklamasını alıntılayarak sürecin hukuki olarak takip edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Paylaşımda, kolluk kuvvetlerinin başından itibaren süreci yakından takip ettiği vurgulandı. Avukat açıklamasında, "Şahıs ivedilikle yakalanmış ve hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. İfadesi alınmıştır. Müvekkillerimizin güvenliği ve hukukun öngördüğü yaptırımların uygulanması adına gerekli tüm çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.