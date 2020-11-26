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Haberler Galeri EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu herkesi şaşırttı

EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu herkesi şaşırttı

ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', her hafta Salı akşamlarına damga vururken oyuncular da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. EDHO'da Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu ise en dikkat çeken oyuncu oldu. Altan tarafından sorguya alınan ve türlü işkencelere maruz kalan Behzat'ı oynarken gösterdiği performansla dikkatleri çeken oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 00:08 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 00:08
EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu herkesi şaşırttı

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Emir Benderlioğlu gündeme oturdu. Behzat Façalı rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Emir Benderlioğlu'nun eşinin de oyuncu olması ve EDHO'da birlikte rol almaları herkesi şaşkına çevirdi. İşte Emir Benderlioğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

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EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu herkesi şaşırttı

Emir Benderlioğlu kimdir?

Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tam adı Atıf Emir Benderlioğlu'dur. Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede önce heykel bölümünde okudu, sonra da Grafik Bölümüne geçti.

EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu herkesi şaşırttı

Emir Benderlioğlu, iş hayatına TRT'de tanıtım kordinatörü olarak başladı. Bu sırada Yönetmen Alper Çağlar ile tanıştı ve onun filmlerinde rol almaya başladı. Sonra da Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu herkesi şaşırttı

Emir Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. Nur adında bir kızı vardır.

EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu herkesi şaşırttı

Çift Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Behzat Façalı ve Ömür Façalı olarak abi kardeşi canlandırmaktadır.

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