EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu herkesi şaşırttı

ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', her hafta Salı akşamlarına damga vururken oyuncular da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. EDHO'da Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu ise en dikkat çeken oyuncu oldu. Altan tarafından sorguya alınan ve türlü işkencelere maruz kalan Behzat'ı oynarken gösterdiği performansla dikkatleri çeken oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi...