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Haberler Galeri EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı

Atv ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu, oyunculupuyla kendisine hayran bıraktı. Başarısıyla dizinin fenomen oyuncularından biri haline gelen Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan güzel oyuncu dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürerken eski eşi herkesi şaşırttı. Benderlioğlu'nun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:15
EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisininde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu hakkındaki gerçekle şaşırttı. Emir Benderlioğlu ile evli olan ve güzel oyuncunun yıllar önce kiminle evli olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

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EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı

ÖZGE BORAK-ATA DEMİRER

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı

PAMELA-TOPRAK SERGEN

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı

ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı

ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

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