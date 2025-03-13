Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar 'Yok artık' dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Sihirli Annem dizisi 2000'li yılların başlarına damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Dizi içinde barındırdığı karakterler ve hikayesi ile uzun yıllar hafızalara kazındı. Sihirli Annem dizisinin etkisi öylesine büyüleyici bir noktaya geldi ki, diziye yetişemeyen çocuklar bile dijital mecralarda dizinin bölümlerini izler oldu. Sihirli Annem dizisi şimdi ekranlara yeniden dönüyor. Ancak bu kez Sihirli Annem filmi olarak...

Giriş Tarihi : 13 Mart 2025 13:53 Son Güncelleme : 13 Mart 2025 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





