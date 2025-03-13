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Haberler Galeri Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar 'Yok artık' dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar 'Yok artık' dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Sihirli Annem dizisi 2000'li yılların başlarına damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Dizi içinde barındırdığı karakterler ve hikayesi ile uzun yıllar hafızalara kazındı. Sihirli Annem dizisinin etkisi öylesine büyüleyici bir noktaya geldi ki, diziye yetişemeyen çocuklar bile dijital mecralarda dizinin bölümlerini izler oldu. Sihirli Annem dizisi şimdi ekranlara yeniden dönüyor. Ancak bu kez Sihirli Annem filmi olarak...

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Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Sihirli Annem dizisi 2000'li yılların başlarına damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Dizi içinde barındırdığı karakterler ve hikayesi ile uzun yıllar hafızalara kazındı. Sihirli Annem dizisinin etkisi öylesine büyüleyici bir noktaya geldi ki, diziye yetişemeyen çocuklar bile dijital mecralarda dizinin bölümlerini izler oldu. Sihirli Annem dizisi şimdi ekranlara yeniden dönüyor. Ancak bu kez Sihirli Annem filmi olarak...

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Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ GELİYOR

Sihirli Annem dizisi yıllar sonra film olarak dönüyor. Polat Yağcı tarafından hayata geçirilecek olan Sihirli Annem filmi şimdiden büyük heyecan oluşturdu. Haber çıkar çıkmaz, 'Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem oyuncuları kimler olacak?' gibi aramalar yoğunlaştı.

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

SİHİRLİ ANNEM FİLMİNİN ÇEKİMLERİ YAKINDA BAŞLIYOR

Sihirli Annem filmi için hazırlıklar tamamlandı. Filmin çekimlerine kısa süre içinde başlanacak.

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sihirli Annem filminin büyük heyecan yaratmasının temel nedenlerinden biri de eski kadrosu ile hayata geçecek olması oldu.

Filmde, 'Betüş' karakterini yine İnci Türkay canlandıracak.

Duayen oyuncu Nevra Serezli yine Dudu karakterine hayat verecek.

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

İşte Sihirli Annem filminin oyuncu kadrosu:

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Zeynep Özkaya - Çilek

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Gizem Güven - Ceren

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Damla Ersubaşı - Tuğçe

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

İnci Türkay - Betüş

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Jess Molho - Yavuz

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Nevra Serezli - Dudu

Efsane dizi Sihirli Annem geri dönüyor! Kadrosunu duyanlar ’Yok artık’ dedi! İşte Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Şahap Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Jennifer Boyner