Ege'den bir tekne daha kaydı! Aşk bitti tekne gitti... Raif Dinçkök Esosh'u dudak uçuklatan rakama sattı

Ege açıklarında birçok ünlünün demirleyen yatı ilgi görüyor. O yatlardan biri de ünlü iş insanı Raif Dinçkök'e aitti. Dinçkök, eşi Esra Dinçkök'e 39 metre uzunluğunda süper bir yat yaptırmıştı. Çift boşanınca Raif Dinçkök hatıraları her yerden silme kararı aldı. Eşinin adından esinlenerek Esosh adını verdiği tekneyi de satma kararı alan Dinçkök'ün, satıştan elde ettiği gelir de ortaya çıktı.

SABAH Giriş Tarihi : 18 Mart 2025 09:47 Son Güncelleme : 18 Mart 2025 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





