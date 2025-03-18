Ege'den bir tekne daha kaydı! Aşk bitti tekne gitti... Raif Dinçkök Esosh'u dudak uçuklatan rakama sattı
Ege açıklarında birçok ünlünün demirleyen yatı ilgi görüyor. O yatlardan biri de ünlü iş insanı Raif Dinçkök'e aitti. Dinçkök, eşi Esra Dinçkök'e 39 metre uzunluğunda süper bir yat yaptırmıştı. Çift boşanınca Raif Dinçkök hatıraları her yerden silme kararı aldı. Eşinin adından esinlenerek Esosh adını verdiği tekneyi de satma kararı alan Dinçkök'ün, satıştan elde ettiği gelir de ortaya çıktı.
Ege'de boy gösteren lüks teknelerden olan 'Esosh'un satış fiyatı dudak uçuklattı. Dinçkök'ün tekneyi 12 milyon euro yani 500 milyon TL'ye sattığı öğrenildi.
Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök çifti bir süre önce boşandı. Ünlü iş insanı Raif Dinçkök boşanmanın ardından hatıraların tamamını silmek için harekete geçti. Ünlü iş insanı, eşi Esra Dinçkök'ü mutlu etmek için yaptırdığı 'Esosh' adını verdiği 39 metrelik süper lüks yatını elden çıkardı. Teknenin fiyatı deyim yerindeyse dudak uçuklattı.
RAİF DİNÇKÖK ESKİ EŞİNİ HATIRLATAN HER ŞEYİ SİLİYOR
Raif Dinçkök, boşanma kararının ardından hatıraları bir bir yok ediyor. Dinçkök, son olarak eşine jest olarak aldığı 39 metrelik lüks yatı elinden çıkardı.
RIZA TANSU İMZALI TEKNE 8 MİSAFİR AĞIRLIYORDU
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Esosh isimli lüks yat 8 misafir ağırlama kapasitesine sahipti. Yatın hem içi hem de dışı Rıza Tansu imzası taşıyordu.