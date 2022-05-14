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Haberler Galeri Ekin Koç ile Ukraynalı model Irina Lunkova birlikte görüntülendi

Ekin Koç ile Ukraynalı model Irina Lunkova birlikte görüntülendi

Birçok yapımda karşımıza çıkan ünlü oyuncu Ekin Koç, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu Ukraynalı model sevgilisiyle gözlerden uzak ilişkilerini sürdürüyordu. 29 yaşındaki ünlü oyuncu ve sevgilisi aylar sonra birlikte görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:51
Ekin Koç ile Ukraynalı model Irina Lunkova birlikte görüntülendi

Ekin Koç, komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizinin Beyoğlu'nda gerçekleşen galasına sevgilisi Irina Lankova ile el ele katıldı.

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Ekin Koç ile Ukraynalı model Irina Lunkova birlikte görüntülendi

"URAZ'A DESTEK OLMAYA GELDİM"

Ünlü oyuncu, birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'na destek olmak için galaya geldiğini belirterek, "Gülmeye çok ihtiyacımız olduğu dönemde böyle bir film olması çok mutlu etti beni" dedi.

Ekin Koç ile Ukraynalı model Irina Lunkova birlikte görüntülendi

IRINA SORUSUNA CEVAP

Basın mensuplarının "Lunkova ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu yönelttiği Ekin Koç, "Gayet güzel. Her şey yolunda gördüğünüz gibi" cevabını verdi.

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