Ekin Koç ile Ukraynalı model Irina Lunkova birlikte görüntülendi

"URAZ'A DESTEK OLMAYA GELDİM"

Ünlü oyuncu, birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'na destek olmak için galaya geldiğini belirterek, "Gülmeye çok ihtiyacımız olduğu dönemde böyle bir film olması çok mutlu etti beni" dedi.