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Ekin Koç ile Ukraynalı model Irina Lunkova birlikte görüntülendi
Birçok yapımda karşımıza çıkan ünlü oyuncu Ekin Koç, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu Ukraynalı model sevgilisiyle gözlerden uzak ilişkilerini sürdürüyordu. 29 yaşındaki ünlü oyuncu ve sevgilisi aylar sonra birlikte görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:20Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:51
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Ekin Koç, komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizinin Beyoğlu'nda gerçekleşen galasına sevgilisi Irina Lankova ile el ele katıldı.