Elçin Sangu eski menajerine yüklü bir tazminat ödeyecek

Menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu'nun sözleşmeyi feshettiğini iddia ederek dava açmıştı. Okay, dilekçesinde şunları söyledi:

"Sangu, 31 Aralık 2015 tarihinde noterden ihtarname çekerek sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak feshetti. Aramızdaki güven ilişkisine dayalı olarak abla şefkatiyle kendisine yaklaştım. 2012'de sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Ona iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım, tüm iş sözleşmelerine kefil oldum. Oyunculuk eğitimi verdim. Kendime gelen teklifleri de onunla ilgilenebilmek için kabul etmedim. Ama kendisi onayımı almadan Gaye Sökmen Ajansı'yla görüştü ve sözleşmeyi feshetti. Hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandı."