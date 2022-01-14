  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Elçin Sangu eski menajerine yüklü bir tazminat ödeyecek

Elçin Sangu eski menajerine yüklü bir tazminat ödeyecek

Menajer ve oyuncu Başay Okay'ın aralarındaki sözleşmeyi haksız yere tek taraflı feshettiği iddiasıyla Elçin Sangu'ya açtığı tazminat davasının yeni duruşması, önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, kararını verdi. Sangu, eski menajerine faiziyle birlikte 3 buçuk milyon TL ödemeye mahkum edildi.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 09:25 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 09:41
Elçin Sangu eski menajerine yüklü bir tazminat ödeyecek

Menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu'nun sözleşmeyi feshettiğini iddia ederek dava açmıştı. Okay, dilekçesinde şunları söyledi:
"Sangu, 31 Aralık 2015 tarihinde noterden ihtarname çekerek sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak feshetti. Aramızdaki güven ilişkisine dayalı olarak abla şefkatiyle kendisine yaklaştım. 2012'de sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Ona iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım, tüm iş sözleşmelerine kefil oldum. Oyunculuk eğitimi verdim. Kendime gelen teklifleri de onunla ilgilenebilmek için kabul etmedim. Ama kendisi onayımı almadan Gaye Sökmen Ajansı'yla görüştü ve sözleşmeyi feshetti. Hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandı."

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Elçin Sangu eski menajerine yüklü bir tazminat ödeyecek

Okay, 100 bin dolarlık cezai şart ücreti ve bunun yanı sıra mahrum bırakılan kazanç payının hesaplanması talebinde bulunmuştu.

Elçin Sangu eski menajerine yüklü bir tazminat ödeyecek

'İTİRAZ EDECEĞİM'

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Sangu'nun eski menajeri Okay'a cezai şart bedeli olarak 100 bin dolar ve kazanç kaybı için 2 milyon 378 bin TL'yi yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Sangu, "Süreç devam ediyor. Karara itiraz edeceğim" diyerek adliyeden ayrıldı.

Elçin Sangu eski menajerine yüklü bir tazminat ödeyecek

'BİZ AĞLAYARAK AYRILDIK'

Duruşmada beyanda bulunan Elçin Sangu şunları söyledi: "Ben kendim ayrılmak istemedim. Kendisi beni yanına çağırarak 'Ben sana yetemiyorum' dedi ve ayrılmak istedi. Biz ağlayarak ayrıldık. Dosyada buna ilişkin bana attığı bir mesaj bulunuyor.

Elçin Sangu eski menajerine yüklü bir tazminat ödeyecek

Bana '100 bin TL verirsen çok iyi olur maddi durumum iyi değil' diye mesaj attı. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren de kendisidir."

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Özcan Deniz’in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor
Özcan Deniz'in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor