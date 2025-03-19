Elçin Sangu'nun sevgilisi sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz ile davalık oldu
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz ile davalık oldu. Yılmaz, Özdiken'in ajansı tarafından kendi çektiği seyahat görüntülerinin ödeme yapılmadan kullanıldığını belirtip şikayetçi oldu.
HABER MERKEZİ
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Elçin Sangu'nun sevgilisi sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz ile davalık oldu
Ünlü fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in ajansı tarafından kendi çektiği seyahat görüntülerinin ödeme yapılmadan kullanıldığını belirtip şikayetçi oldu.
Elçin Sangu'nun sevgilisi sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz ile davalık oldu
Yılmaz, orijinal verileri silip kendisini mağdur ettiklerini iddia etti. Sangu ise "İnternet üzerinden bulduğum kızın şantajıyla karşılaştım. PR çalışması yapmaya çalıştı, şikayetçi oldum" dedi.
Elçin Sangu'nun sevgilisi sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz ile davalık oldu
'DAVAYI BEN KAZANDIM' Ceren Yılmaz ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Elçin Sangu'nun sevgilisi sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz ile davalık oldu
"EMEK HIRSIZI" "Sen yalancısın ve kötüsün. Senin sevgilin hem yalancı, hem kötü, hem de emek hırsızı. 'Ceren bizi kendi PR çalışması için kullandı biz de onu dava ettik, 3 kere ifadeye çağrıldı' dedin. Sizi ciddiye almadıkları için kovuşturmaya gerek duyulmadı, davanız bile görülmedi. Elçin Sangu davasını kazandım. Devlet beni haklı buldu."
Elçin Sangu'nun sevgilisi sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz ile davalık oldu