Elçin Sangu’nun sevgilisi sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz ile davalık oldu

"EMEK HIRSIZI"

"Sen yalancısın ve kötüsün. Senin sevgilin hem yalancı, hem kötü, hem de emek hırsızı. 'Ceren bizi kendi PR çalışması için kullandı biz de onu dava ettik, 3 kere ifadeye çağrıldı' dedin. Sizi ciddiye almadıkları için kovuşturmaya gerek duyulmadı, davanız bile görülmedi. Elçin Sangu davasını kazandım. Devlet beni haklı buldu."