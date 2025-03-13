Ercan Deniz'in sözleri Özcan Deniz'in başını belaya soktu! Resmen inceleme başlatıldı
Özcan Deniz ile ailesinin arasına kara kedi girdi. Kardeşi ile birbirine giren Özcan Deniz için maliye tarafından inceleme başlatıldı. Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in sözleri ihbar kabul edildi. İşte Özcan Deniz ile ilgili sıcak gelişmenin detayları...
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Özcan Deniz ile ailesi arasında gerilim bitmek bilmiyor. Yaşadığı süreçte yıpranan ve hastanelik olan Özcan Deniz, daha sonra karşı hamleler yapmaya başlamıştı. Deniz'in, 'Evlatlarımın hakkını kimseye yedirmem' çıkışı sonrası kardeşi Ercan Deniz'den de sert bir karşılık gelmişti. Ercan Deniz'in sözleri sonrası Özcan Deniz'in başı belaya girdi.
Günaydın'dan Tuba Kalçık'ın özel haberine göre; Özcan Deniz şimdi de Maliye kıskacında. Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in sözleri Maliye tarafından ihbar kabul edildi. Maliye tarafından Özcan Deniz'e inceleme başlatıldı.
ERCAN DENİZ BÖLÜM BAŞI KAZANCI DUYURMUŞTU
Ercan Deniz, ağabeyi Özcan Deniz'in bahsettiği gibi zorda olmadığını anlatmak isterken kazancına vurgu yapmıştı. Ercan Deniz, "Özcan oynadığı diziden 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" ifadelerini kullanırken, ağabeyinin kredi kartı harcamalarının bile 1 milyonu bulduğunu söylemişti.
NELER OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile arası tapu davaları nedeniyle bozulmuştu.
İddialara göre, sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer'de bulunan üç taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti. Daha sonra bu mülkleri kendi adına kaydettirmek isteyen sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tapu iptali ve tescil davası açtı.
Oturduğu evde ruhsata aykırı yapıların tespiti nedeniyle savcılğa ifade vermeye giden Özcan Deniz, ardından bir açıklama yapmıştı. İnşaat sahibinin kendisi olmadığını söyleyen Özcan Deniz, 'Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı' şeklinde konuşmuştu.
'BANA YAPI TADİLAT RUHSATI VERİN Kİ DÜZELTEYİM'
Özcan Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatarak, "Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. 'Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş' dedi". İnşaatın 1,5- 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Deniz, 'Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım' ifadelerini kullanmıştı.
'ORASI YIKILSA DAHİ ÇADIR KURUP OTURACAĞIM'
Özcan Deniz, durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek, 'Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' demişti.
Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp yıkılsın dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez' ifadelerini kullanmıştı.