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Erkek hayranından Burak Özçivit'e kıskançlık itirafı: Eşim sadece sizi izliyor

Kuruluş Osman dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, Rusya'da katıldığı bir etkinlikte hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bir erkek izleyici Özçivit'e "Benim karım sizi çok seviyor. Başlarda çok kıskanıyordum. Eve geç saatte geldiğimde bir bakıyorum eşim sizinle beraberdi." itirafında bulundu.

SABAH

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Erkek hayranından Burak Özçivit’e kıskançlık itirafı: Eşim sadece sizi izliyor

100'ü aşkın ülkede yayınlanan, takipçileri her geçen gün artan atv dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, Rusya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Bir etkinliğe katılan Özçivit, soruları yanıtladı, hayranlarıyla sohbet etti.

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Erkek hayranından Burak Özçivit’e kıskançlık itirafı: Eşim sadece sizi izliyor

Etkinlikte Rus erkek izleyiciler, eşlerinin Özçivit sevgisini anlattı. Bir hayranı şöyle bir itirafta bulundu: "Benim karım sizi çok seviyor. Başlarda çok kıskanıyordum. Eve geç saatte geldiğimde bir bakıyorum eşim sizinle beraberdi.

Erkek hayranından Burak Özçivit’e kıskançlık itirafı: Eşim sadece sizi izliyor

Başlarda bu durumdan hoşnut değildim. Sonra diziyi ben de eşimle beraber izledim. Diziyi seyredince ben de sevdim."

Bunun üzerine gülmeye başlayan Özçivit, hayranını sahneye çağırıp sarıldı.

Erkek hayranından Burak Özçivit’e kıskançlık itirafı: Eşim sadece sizi izliyor

Ardından bir erkek hayranı daha mikrofonu alıp "Ben de benzer şeyleri söyleyeceğim. Ben de eşimi çok kıskanıyorum. Eve bir geliyorum eşim, annem, kız kardeşim sadece sizin dizinizi izliyorlar. Bunun sırrı nedir?" diye sordu.

Erkek hayranından Burak Özçivit’e kıskançlık itirafı: Eşim sadece sizi izliyor

Özçivit, "Bunun sırrı samimiyet, doğal olmak ve kendin olmak" diye cevap verdi.