Eşinden Tanyeli'ye acı veda! Ayakta durmakta güçlük çekti
Uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşen oryantal Tanyeli, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili hastane çıkışı ayakta durmakta güçlük çekti.
HABER MERKEZİ
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2,5 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, dün akşam hayatını kaybetti. Acı haber sadece sanat camiasını değil, Tanyeli'nin ailesi ve sevenlerini de hüzne boğdu.
2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli'nin hastalığı süresince en büyük destekçisi eşi İlker Sünnilli oldu.Eşinin vefat haberinden sonra hastaneden çıkışında görüntülenen İlker Sünnili, ayakta durmakta zorlandı.
Tanyeli'nin eşi bir paylaşım yaparak cenaze hakkında da bir bilgilendirme yaptı. Sünnilli, "Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünnili, 2,5 yıldır süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı gün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ŞEY BAŞIMIZA BOŞUNA GELMİYOR" Hastalıkla mücadelesini anlatan Tanyeli, "Hiçbir şey başımıza boşuna gelmiyor. Savaşmak veya isyan etmek yerine, anlamaya çalışıyorum. Çünkü bunların hiçbiri çözüm değil. Her şeye rağmen kendimi şanslı hissediyorum. En önemli şey maneviyat. Herkesten Allah razı olsun" demişti.
"ÖNCE KENDİMİ KURTARMAM GEREKİYORDU GALİBA"
Ayrıca Tanyeli, "Bir yerde bir kibirim mi vardı onu da bilmiyorum. Bak belki öyleydi. Hep 'ben yaparım'. Anneme de ben baktım, abime de ben baktım. Bir yerde bir şey vardı demek ki, bir dinamik vardı. Bana dedi ki 'dur geri çekil'.
Her şeye ben koşturdum. Hayatım gibi olan insanlara çekildim. Çoğu zaman yanlış anlaşıldım. Hep böyle kurtarmak istedim birilerini. Ama haddim değil. Önce kendimi kurtarmam gerekiyordu galiba." ifadelerini kullanmıştı.
"SORUMSUZ DAVRANDIM"
Ayrıca oryantal, "Herkese iyi ama kendime maddi ve manevi düşüncesiz davrandım.Sorumsuz davrandım çünkü ben sonsuz, hesapsız koşan ve veren bir insandım" demişti.
HATSALIĞINI BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI
54 yaşında hayatını kaybeden Tanyeli, "Yaşanmışlık ve tecrübenin bana öğrettiği şey şansıma odaklanmam. Hayat o kadar güzel ki. Bu rahatsızlık bile başka türlü bir hediye. 'Aaa deli mi bu kadın ne biçim düşünüyor diyorlar.' Hayır böyle görüyorum. Benim yolculuğum bu. Çılgın diyebilirler ama. Bu bir farkındalık için geldi bu da.
Savaş diye bir şey yok tevekkül. Kabul ediyorum, kendisini çok iyi ağırladım ama çok yayılmasını istemedim. O da çok mucizevi bir şekilde yayılmadı. Neden olumlu bakmak, endişelerden özgünleşmek varken stres yapayım. Bu hiç bir yere götürmez. Şikayetle değil, şükürle. " demişti.