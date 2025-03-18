Eşinden Tanyeli’ye acı veda! Ayakta durmakta güçlük çekti

"ÖNCE KENDİMİ KURTARMAM GEREKİYORDU GALİBA"

Ayrıca Tanyeli, "Bir yerde bir kibirim mi vardı onu da bilmiyorum. Bak belki öyleydi. Hep 'ben yaparım'. Anneme de ben baktım, abime de ben baktım. Bir yerde bir şey vardı demek ki, bir dinamik vardı. Bana dedi ki 'dur geri çekil'.