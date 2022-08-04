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Eşini kaybetmiş, oyunculuğu bırakmıştı! Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal böyle görüntülendi
Eşini kaybetmiş, oyunculuğu bırakmıştı! Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal böyle görüntülendi
Geçtiğimiz yıllarda bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterine can veren Özgü Namal, hafızalara kazınmıştı. Dizi sonrası birçok iddialı projede yer alan ünlü oyuncu 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybetmiş ardından oyunculuğu bırakmıştı. Acısını gözlerden uzak yaşamak isteyen Özgü Namal 2 yıl sonra Bodrum'da böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 12:15
Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 12:41
Ekranların reyting rekortmeni Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterine can veren Özgü Namal, hafızalara kazınmış ardından farklı yapımlarda yer almıştı.
2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal mutlu bir yuva kurmuş bu evliliğinden iki kızı olmuştu.
2020 yılında 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizinden kaybeden Özgü Namal oyunculuğu bırakmıştı.
Acısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Bodrum Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi.
Güzel oyuncunun eşini kaybetmesinin ardından iki yıl geçti. Özgü Namal artık hayata döndü.