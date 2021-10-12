Eski aşıklar film gösteriminde yan yana poz verdi

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile ilişkisi bittikten sonra başarılı oyuncu Melisa Şenolsun'a gönlünü kaptırmıştı. Dolu dizgin aşklarını geçtiğimiz Temmuz ayında sonlandıran çift, sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Eski aşıklar, önceki gün Evirgen'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi 'Kimya'nın ekip gösteriminde aylar sonra bir araya geldi. Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'le yan yana poz verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şenolsun ve eski aşıkların o pozu...