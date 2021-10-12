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Haberler Galeri Eski aşıklar film gösteriminde yan yana poz verdi

Eski aşıklar film gösteriminde yan yana poz verdi

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile ilişkisi bittikten sonra başarılı oyuncu Melisa Şenolsun'a gönlünü kaptırmıştı. Dolu dizgin aşklarını geçtiğimiz Temmuz ayında sonlandıran çift, sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Eski aşıklar, önceki gün Evirgen'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi 'Kimya'nın ekip gösteriminde aylar sonra bir araya geldi. Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'le yan yana poz verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şenolsun ve eski aşıkların o pozu...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 12:23
Eski aşıklar film gösteriminde yan yana poz verdi

Umut Evirgen'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi 'Kimya'nın ekip gösterimi önceki akşam gerçekleşti.

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Eski aşıklar film gösteriminde yan yana poz verdi

Ekip gösterimine filmin oyuncularından Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin, Bora Akkaş, Necip Memili, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan ile Esra Ruşan katılırken ekibi Ali Bilgin, Nur Fettahoğlu, Yasemin Allen gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Ekip film öncesi yaptıkları röportajda film sürecini, filmle ilgili duygularını ve gidecekleri 37. Varşova Film Festivali için heyecanlarını dile getirdi.

Eski aşıklar film gösteriminde yan yana poz verdi

"PROBLEM YAŞAMADIK"

Cesur giyim tarzı ile dikkat çeken Melisa Şenolsun, eski sevgilisi Umut Evirgen ile gazetecilere poz verdi. Melisa Şenolsun "İkimizde işimizi yaptık ve en önemlisi profesyonel kişileriz. Aramızda herhangi bir problem olmadı." dedi.

Eski aşıklar film gösteriminde yan yana poz verdi

MELİSA ŞENOLSUN VE UMUT EVİRGEN NEDEN AYRILDI?

İddiaya göre; Umut Evirgen, Kurban Bayramı'nı kutlamak için eski sevgilisi Tuba Büyüküstün'e mesaj attı. Daha sonra Büyüküstün'den karşı cevap geldi. O sırada Umut Evirgen'in yanında olan Melisa Şenolsun ise bu mesajı gördü.

Eski aşıklar film gösteriminde yan yana poz verdi

Evirgen, sevgilisine "Ne var bunda, dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" dese de Melisa Şenolsun kriz çıkardı.

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