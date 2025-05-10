Eski aşıklar mahkemelik oldu: Erbil'den Ceylan'a suç duyurusu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile eski sevgilisi Gülseren Ceylan arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı alan ikili, bu kez karşılıklı suçlamalarla gündeme geldi. Ayrılığın ardından Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in evinde yasa dışı bahis reklamları yapıldığını ve ev çalışanına tacizde bulunduğunu iddia etti. Ceylan'ın bu açıklamaları üzerine Mehmet Ali Erbil, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu.
HABER MERKEZİ
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67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, ilişkileriyle magazin gündeminde konuşulmuştu. Yaş farkı sebebiyle eleştirilerin odağı olan çift, kulaklarını herkese kapatıp ilişkilerine devam etmişti.
Aşk hayatındaki polemiklere bir yenisi daha eklenen çiftin ayrılık kararı alması sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Gülseren Ceylan Instagram hesabında aşklarında neden son noktaya geldiklerine dair açıklamalarda bulundu. Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Ceylan adeta öfke kusmuştu.
"YILLARIM ÇALINDI, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI GÖREMEDİM" Ceylan, hesabından sitem dolu sözlerle ayrılık kararı aldığını söyleyerek, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum.
"BANA VERMEDİĞİ MUTLULUĞU BAŞKA YERDE BULACAĞIM" Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" demişti.
Son olarak Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili mide bulandıran iddialar ortaya attı. Mehmet Ali Erbil'e peş peşe öfke kusan Gülseren Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz." sözleriyle şoke etkisi yarattı. İddialarına devam eden Ceylan, ilişkide pek çok kez aldatıldığını söyleyerek, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin." ifadelerinde bulundu.
"HİZMETÇİ AYAĞIMI OVARKEN..." Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım." dedi.
MEHMET ALİ ERBİL SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise bu açıklamalara sessiz kalmadı. eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası harekete geçti. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu.
GÜLSEREN CEYLAN HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI!
Erbil, Gülseren Ceylan'ın evine gelip yeniden barışmak istediğini, olumsuz yanıt alması sonrası kendisine hakarette bulunup, arabasına zarar verdiğini ifade etti ve tedbir talebinde bulundu.
Mahkeme Erbil'in talebini yerinde bularak Ceylan için 1 ay tedbir kararı verdi.