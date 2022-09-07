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Eski eşler arasında sular durulmuyor! Brad Pitt'e milyon dolarlık dava
Fransız Şatosu Miraval'ın şarap bağları yüzünden eski eşler Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında sular durulmuyor. Angelina Jolie'nin eski şirketi Brad Pitt'e karşı milyon dolarlık bir dava açtı. Davadaki iddialar ise oldukça dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 15:56Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:04
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Bir zamanlar sadece Hollywood'da değil tüm dünyada "aşkın simgesi" olarak görülen ve o dönemde "Brangelina" diye anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt, Miraval Şatosu yüzünden geçtiğimiz aylarda karşı karşıya geldi. Pitt, geçtiğimiz aylarda şatonun şarap bağlarının yarısını bilgisi dışında sattığını iddia ederek eski eşi Jolie'nin jüri tarafından yargılanmasını istedi.
Aktör tarafından 3 Haziran Cuma günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde sunulan bir şikayette şu ifadeler yer aldı:
"Pitt ve Jolie burayı çocuklarıyla paylaşmak için bir ev, ve bir aile işletmesi olarak satın aldı. Miraval'deki haklarını bir diğerinin rızası olmadan asla satmayacakları konusunda da anlaştılar. Çift, çocuklarıyla birlikte tatillerini Miraval'de geçirdiler ve 2014'te orada evlendiler."
"JOLIE'NİN KATKISI OLMADI"
Dosya, "Bağ, Pitt'in tutkusu haline geldi; ve Pitt'in yönetimindeki Miraval, milyonlarca dolarlık küresel bir işletmeye ve dünyanın en saygın şarap üreticilerinden birine dönüştüğü için bu kârlı bir tutkuydu" diye devam etti.
Pitt'in avukatları, kendisinin yönetiminde multimilyon dolarlık uluslararası bir başarı hikayesine dönen şarap yetiştiriciliği işine Angelina Jolie'nin ise hiçbir katkısının olmadığını savundu.
Belgelere göre, Ekim 2021'de Jolie, hissesini aktörün "Miraval'ın kontrolünü ele geçirmeye kararlı, düşman bir üçüncü taraf" olarak tanımladığı Tenute del Mondo'ya sattı. Mondo, dolaylı olarak Yuri Shefler'in kontrolü altında. Stoli Grubu'nu kontrol eden ve bir Rus votkası markasının sahibi olan milyarder Shefler ise, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.