Eski eşler arasında sular durulmuyor! Brad Pitt’e milyon dolarlık dava

Aktör tarafından 3 Haziran Cuma günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde sunulan bir şikayette şu ifadeler yer aldı:

"Pitt ve Jolie burayı çocuklarıyla paylaşmak için bir ev, ve bir aile işletmesi olarak satın aldı. Miraval'deki haklarını bir diğerinin rızası olmadan asla satmayacakları konusunda da anlaştılar. Çift, çocuklarıyla birlikte tatillerini Miraval'de geçirdiler ve 2014'te orada evlendiler."