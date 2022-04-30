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Haberler Galeri Eski eşler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz Feyza Aktan'a adeta ateş püskürdü

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz Feyza Aktan'a adeta ateş püskürdü

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş, evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olmuştu. Çift, 15 ay evli kaldıktan sonra da ayrılık kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansalar da, daha sonra şiddet iddiası ve velayet mücadeleleriyle mahkemelik olmuşlardı. Kuzey Deniz'in velayeti anne Feyza Aktan'a verilirken, ünlü şarkıcı şiddet davasından beraat etmiş ve Feyza Aktan'ı affettiğini de belirtmişti. Şimdi ise ikili arasında yine bir gerginlik yaşandı. Özcan Deniz, oğlunu önceki doğum günlerinde olduğu gibi yine kendisine gösterilmediğini söyledi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından eski eşine adeta ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 09:29 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 10:13
Eski eşler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz Feyza Aktan’a adeta ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl mart ayında nikâh masasına oturmuştu.

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Eski eşler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz Feyza Aktan’a adeta ateş püskürdü

Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Kuzey Deniz'in velayeti annesi Feyza Aktan'a verilmişti. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ünlü şarkıcı, davadan beraat etmiş ve Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz Feyza Aktan’a adeta ateş püskürdü

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz Feyza Aktan’a adeta ateş püskürdü

SOSYAL MEDYADAN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Deniz, oğlu Kuzey'in önceki doğum günlerinde olduğu gibi bu sene de oğlunun kendisine gösterilmediğini belirtti. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan eski eşine açtı ağzını yumdu gözünü.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz Feyza Aktan’a adeta ateş püskürdü

"AYNI FİLMİ TEKRAR TEKRAR OYNUYORLAR"

"Aynı oyun yeniden sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar"

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