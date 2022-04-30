Eski eşler arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz Feyza Aktan'a adeta ateş püskürdü

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş, evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olmuştu. Çift, 15 ay evli kaldıktan sonra da ayrılık kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansalar da, daha sonra şiddet iddiası ve velayet mücadeleleriyle mahkemelik olmuşlardı. Kuzey Deniz'in velayeti anne Feyza Aktan'a verilirken, ünlü şarkıcı şiddet davasından beraat etmiş ve Feyza Aktan'ı affettiğini de belirtmişti. Şimdi ise ikili arasında yine bir gerginlik yaşandı. Özcan Deniz, oğlunu önceki doğum günlerinde olduğu gibi yine kendisine gösterilmediğini söyledi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından eski eşine adeta ateş püskürdü.