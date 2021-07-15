  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Dizinin en sevilen oyuncularından olan Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi herkesi şaşırttı. Güzel oyuncunun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu hakkındaki gerçekle şaşırttı. Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evliliği olan Benderlioğlu'nun yıllar önce kiminle evli olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın kaç yaşındaymış! Herkesi şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın kaç yaşındaymış! Herkesi şaşırttı