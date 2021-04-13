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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun ilk eşi bakın kimmiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun ilk eşi bakın kimmiş!

6 sezondur ekranda fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin fenomen oyuncularından biri haline gelen Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan güzel oyuncu dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürerken eski eşi herkesi şaşırttı. Benderlioğlu'nun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 12:38 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 12:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun ilk eşi bakın kimmiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisininde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu hakkındaki gerçekle şaşırttı. Emir Benderlioğlu ile evli olan ve güzel oyuncunun yıllar önce kiminle evli olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun ilk eşi bakın kimmiş!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun ilk eşi bakın kimmiş!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun ilk eşi bakın kimmiş!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun ilk eşi bakın kimmiş!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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