Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

Dillere destan güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir sevgilisi Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift sosyal medyadan hiç paylaşım yapmıyordu. Bilgiç, sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaparak görenleri şoke etti.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 19 Aralık 2024 11:41 Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





