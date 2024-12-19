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Haberler Galeri Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

Dillere destan güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir sevgilisi Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift sosyal medyadan hiç paylaşım yapmıyordu. Bilgiç, sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaparak görenleri şoke etti.

HABER MERKEZİ

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Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

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Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Esra Bilgiç, birkaç ay önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

AŞKA DEVAM

Faruk Sabancı ve oyuncu Esra Bilgiç aşkı tam gaz devam ediyor.

Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu.

Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

DJ ve prodüktör sevgilisi Sabancı ile teknede kamera karşısına geçen Bilgiç, yaptığı bu paylaşıma nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

YORUM YAĞMURUNA TUTULDULAR

Ünlü çiftin aşk dolu pozlarına binlerce beğeni ve "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah", "Hep mutlu olun" gibi yorumlar geldi.

Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!

EVLİLİK SORULARINA YANIT!

Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusuna "Daha çok erken arkadaşlar" şeklinde karşılık vermişti.