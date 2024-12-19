Esra Bilgiç kuralı bozdu! Aşkıyla ilk kareleri sosyal medyayı salladı!
Dillere destan güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir sevgilisi Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift sosyal medyadan hiç paylaşım yapmıyordu. Bilgiç, sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaparak görenleri şoke etti.
HABER MERKEZİ
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Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.