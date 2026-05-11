Ev hayali kuran oyuncu Onur Buldu arkadaşı tarafından dolandırıldı

Başarılı oyuncu Onur Buldu, en yakın arkadaşı tarafından nasıl dolandırıldığını ilk kez anlattı. Ev almak için yıllarca arkadaşına para gönderen Buldu, yaşananları "Rezalet bir süreçti" sözleriyle anlattı.

Tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden Onur Buldu, gayrimenkul satın alma sürecinde uğradığı maddi zararı ve güven suistimalini paylaştı.

Bir YouTube programına konuk olan oyuncu, taksitle satın aldığı konut için yaptığı ödemelerin müteahhide ulaşmadığını sonradan fark ettiğini belirtti.

ÖDEMELER MÜTEAHHİDE ULAŞMADI

Yaşadığı süreci detaylandıran Buldu, ödemelerini elden veya doğrudan müteahhit yerine, aracı olan yakın arkadaşına gönderdiğini belirtti.

"ARKADAŞ PARALARI YİYORMUŞ"

Ödeme takvimi ilerledikçe gerçeğin ortaya çıktığını ifade eden oyuncu, süreci şu cümlelerle aktardı: "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş."

TAPU AŞAMASINDA GELEN ŞOK TELEFON

Maddi kaybın, tapu işlemlerinin yaklaşmasıyla müteahhidin kendisini araması sonucu gün yüzüne çıktığını söyleyen Onur Buldu, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle itiraf etti:

"Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Ağabey hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş."

"ORADA YIKILDIM"

Olay anında yanında bulunan meslektaşının da duruma tanıklık ettiğini belirten Buldu, yaşadığı ruhsal çöküntüyü ve arkadaşının tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti."