MUSTAFA AKSAKALLI AYAĞINDAN YARALANDI

Mekan sahibi Mustafa Aksakallı'nın müdahale etmesi üzerine, şüphelilerden biri silahını çıkararak ateş açtı. Aksakallı açılan ateş sonucu ayağından yaralanırken, mekânda bulunan bazı müşteriler de kırılan camlardan hafif şekilde yaralandı.