  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Ezgi Mola'nın eski eşiMustafa Aksakallı'ya İzmir'deki eğlence mekanında silahlı saldırı

Ezgi Mola'nın eski eşiMustafa Aksakallı'ya İzmir'deki eğlence mekanında silahlı saldırı

İzmir Çeşme Ezgi Mola'nın yeni boşandığı Mustafa Aksakallı'ya ait eğlence mekanında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda Mustafa Aksakallı ayağından yaralanırken, çevredeki bazı vatandaşlar da saçılan cam parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

CEYHAN TORLAK

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Ezgi Mola’nın eski eşiMustafa Aksakallı’ya İzmir’deki eğlence mekanında silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre olay, Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren eğlence mekanında yaşandı. Organize suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir kişinin oğlu M.E.A. ve yanında bulunan H.K.A. adlı şahıslar, alkol aldıktan sonra mekâna gelerek taşkınlık çıkardı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ezgi Mola’nın eski eşiMustafa Aksakallı’ya İzmir’deki eğlence mekanında silahlı saldırı

MUSTAFA AKSAKALLI AYAĞINDAN YARALANDI

Mekan sahibi Mustafa Aksakallı'nın müdahale etmesi üzerine, şüphelilerden biri silahını çıkararak ateş açtı. Aksakallı açılan ateş sonucu ayağından yaralanırken, mekânda bulunan bazı müşteriler de kırılan camlardan hafif şekilde yaralandı.

Ezgi Mola’nın eski eşiMustafa Aksakallı’ya İzmir’deki eğlence mekanında silahlı saldırı

Olayın ardından iki saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganlardan birinin, liderliğini M.T.A. isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Ezgi Mola’nın eski eşiMustafa Aksakallı’ya İzmir’deki eğlence mekanında silahlı saldırı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ezgi Mola’nın eski eşiMustafa Aksakallı’ya İzmir’deki eğlence mekanında silahlı saldırı

Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.