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Fahriye Evcen'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

2017 yılında yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz Nisan ayında bebeği Karan'ı kucağına almıştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Instagram hesabından eşi ile paylaştığı fotoğraf gündem olurken, Fahriye Evcen hakkında da merak konusu olan sorulara yenisi eklendi. 'Fahriye Evcen kaç kilo, Fahriye Evcen'in çocuğu, Fahriye Evcen kaç yaşında' gibi çok araştırılanlara 'Fahriye Evcen'in estetiksiz hali' de eklendi. İşte güzel oyuncu Fahriye Evcen'in eski hali...

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 15:12 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 15:13
Fahriye Evcen'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

2017 yılında yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz Nisan ayında bebeği Karan'ı kucağına almıştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Instagram hesabından eşi ile paylaştığı fotoğraf gündem olurken, Fahriye Evcen hakkında da merak konusu olan sorulara yenisi eklendi. 'Fahriye Evcen kaç kilo, Fahriye Evcen'in çocuğu, Fahriye Evcen kaç yaşında' gibi çok araştırılanlara 'Fahriye Evcen'in estetiksiz hali' de eklendi. İşte güzel oyuncu Fahriye Evcen'in eski hali...

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Fahriye Evcen'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar

Fahriye Evcen'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Aydan Burhan

Fahriye Evcen'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Ömer Dönmez

Fahriye Evcen'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Sertap Erener

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