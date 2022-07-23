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Fahriye Evcen'in kardeşini görenler hayrete düştü! "Kardeşin senden daha güzel"

Oyuncu Burak Özçivit ile evli olan ikinci çocuğuna hamile kalan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in kardeşi sosyal medyada olay oldu. Ünlü ismin kız kardeşi Demet Evcen'i görenler gözlerine inanamadı. Binlerce kişi Fahriye Evcen'e "Kardeşin senden daha güzel" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





