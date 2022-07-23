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Fahriye Evcen'in kardeşini görenler hayrete düştü! "Kardeşin senden daha güzel"
Fahriye Evcen'in kardeşini görenler hayrete düştü! "Kardeşin senden daha güzel"
Oyuncu Burak Özçivit ile evli olan ikinci çocuğuna hamile kalan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in kardeşi sosyal medyada olay oldu. Ünlü ismin kız kardeşi Demet Evcen'i görenler gözlerine inanamadı. Binlerce kişi Fahriye Evcen'e "Kardeşin senden daha güzel" yorumlarında bulundu.
Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:09
Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:09
Güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le mutlu bir yuva kurdu.
2 yaşına giren Karan'a kardeş geleceği magazin dünyasında çok konuşuldu.
Attığı her adım gündem olan Fahriye Evcen'in ailesi de çok merak ediliyor.
Evcen'in kardeşi Demet Evcen'i görenler gözlerine inanamadı.
Demet Evcen'i ablasından daha güzel bulan binlerce kişi yorum yağdırdı.