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Haberler Galeri Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, üzücü haberi sosyal medya hesabın paylaştı. Yaklaşık 10 yıldır Ahmet Baran Çetin ile evli olan Merve Terim, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliğinin riskli olduğunu yine duyuruda paylaşan Terim, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:58 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:03
Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı
Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, 10 yıldır Ahmet Baran Çetin ile evli. İlk hamileliğinde komplikasyonlar yaşayan Çetin, ilk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylıkken doğurmak zorunda kalmıştı.

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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı
Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı

HAMİLELİĞİNDEN RİSKLERDEN BAHSETMİŞTİ

İkinci kez anne olacağını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran Merve Terim Çetin, hamileliği ile ilgili risklerin olduğunu da belirtmişti.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı
Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı

ÜZEN HABERİ BUGÜN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bugün Çetin'den üzen haber geldi. Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu ve bir de duygusal bir mesaj yayınladı.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı
Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı

"BU HAYATTA EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM... HİKAYENİN SONU MALESEF GÜZEL BİTMEDİ"

Çetin, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola cıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı... Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Guzel günlerde buluşmak dilegiyle... Seni goremesekte çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı
Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı
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