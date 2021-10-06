Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti! Kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı

"BU HAYATTA EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM... HİKAYENİN SONU MALESEF GÜZEL BİTMEDİ"

Çetin, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola cıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı... Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Guzel günlerde buluşmak dilegiyle... Seni goremesekte çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..." ifadelerini kullandı.