Fatih Ürek'in mirası paylaşıldı! Dudak uçuklatan servet 2 kişiye kaldı
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve 30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in mal varlığı paylaşıldı. Aile üyelerinin herhangi bir adım atmaması sonucu ünlü sanatçının serveti kardeşleri arasında paylaşıldı.
Serveti çok konuşulan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in mallarının kime kaldığı hayranları tarafından merak ediliyordu.
Fatih Ürek'in mal varlığında şunlar yer alıyordu: Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde bir malikane, (değeri yaklaşık 170 milyon TL), Ataşehir'de 5 tane daire, bankada bir miktar nakit para, 6 milyon TL değerinde araba, pırlanta ve mücevherleri...
FATİH ÜREK'İN MİRASI KİME KALDI?
Televizyon programında konuşan gazeteci Seyhan Erdağ, Ürek'in mirasının hukuki süreçlerin ardından kardeşleri arasında paylaştırıldığını açıkladı.
Buna göre, merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.
Öte yandan Ürek'in Ataşehir ve Bodrum'daki taşınmazları ile aracının satışına ilişkin henüz net bir adım atılmadığı, bürokratik işlemlerin devam ettiği belirtildi.
EN BÜYÜK HAYALİ OKUL YAPTIRMAKTI
Fatih Ürek, hayattayken yaptığı bir açıklamada en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Vasiyetini zaman zaman güncellediğini ifade eden sanatçı, bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.