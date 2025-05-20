Fatma Girik’in vefatında ihmal var mı? Savcılık kararını verdi

ADLİ TIP VE UZMAN GÖRÜŞLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu. Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.