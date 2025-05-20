Fatma Girik'in vefatında ihmal var mı? Savcılık kararını verdi
2022 yılında Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Girik'in ailesi tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle İstanbul Ulus'taki özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturmayı tamamladı ve kararı verdi. İşte detaylar...
SABAH
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Türk sinemasının sevilen isimlerinden Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.
ADLİ TIP VE UZMAN GÖRÜŞLERİ BELİRLEYİCİ OLDU Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu. Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.
PCR TESTİ İLKİNDE NEGATİF, SONRA POZİTİF ÇIKTI Soruşturma dosyasına göre; Fatma Girik'in ilk Covid-19 testi negatif çıkarken, 21 Ocak'ta yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi. Solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri üzerine yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.
KARAR: "HEKİMLİK UYGULAMALARINDA KUSUR YOK" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararda, "Tıbbi özenin gösterildiği, hekimlik uygulamalarının tıbben eksiksiz ve doğru olduğu" belirtilerek, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verildi.