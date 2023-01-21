Feci kazadan mucize şekilde kurtulmuştu! Sergen Deveci yeniden yürümeye başladı

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş ve daha sonrasındaysa ameliyata alınmıştı. Deveci, tam 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Yaşadığı zor günleri anlatan oyuncu, "Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi." dedi.