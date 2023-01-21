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Haberler Galeri Feci kazadan mucize şekilde kurtulmuştu! Sergen Deveci yeniden yürümeye başladı

Feci kazadan mucize şekilde kurtulmuştu! Sergen Deveci yeniden yürümeye başladı

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş ve daha sonrasındaysa ameliyata alınmıştı. Deveci, tam 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Yaşadığı zor günleri anlatan oyuncu, "Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi." dedi.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 12:52
Feci kazadan mucize şekilde kurtulmuştu! Sergen Deveci yeniden yürümeye başladı

Amasya'da bir buçuk ay önce turneden dönerken oyuncu arkadaşlarını da taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu ağır yaralan tiyatrocu Sergen Deveci, mucizeyi başardı. Felç kalma riski olduğu ve 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenen genç oyuncu, yoğun fizik tedavi seanslarının ardından, tedavi gördüğü hastaneden 44 gün sonra yürüyerek çıktı.

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Feci kazadan mucize şekilde kurtulmuştu! Sergen Deveci yeniden yürümeye başladı

Deveci, "Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi. Ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" dedi.Kazadan hemen sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve boyun omurundan ciddi bir ameliyat geçiren Deveci, doktorları bile şaşırttı.

Feci kazadan mucize şekilde kurtulmuştu! Sergen Deveci yeniden yürümeye başladı

Doktorların 1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir dediği genç oyuncu, 1,5 ayda kendi doktorunu dansa kaldıracak kadar iyileşme gösterdi. Robotik rehabilitasyon ile yoğun fizyoterapi seansları sayesinde, umudunu hiç kaybetmeden ve sürekli ayağa kalkacağı günü hedefleyerek hastane günlerini geçiren Deveci, "Bu benim hayatımın ikinci evresi" dedi.

Feci kazadan mucize şekilde kurtulmuştu! Sergen Deveci yeniden yürümeye başladı

"BOYNUMUN KIRILDIĞINI SÖYLEYEBİLİYOR OLMAM BİLE BİR MUCİZE"

Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Deveci, kaza anı ve hemen sonraki anlattı.

Feci kazadan mucize şekilde kurtulmuştu! Sergen Deveci yeniden yürümeye başladı

Sergen Deveci, "Turnedeyiz, her fırsatta uyuyoruz. Ben de araçta uyurken, bir ses duydum; merak ettim ayağa kalktım. Tam o anda çarpışmışız. Ayakta olduğum için kafamı yukarı çarpmışım ve boynumu kırmışım. Çok ilginç, bir insanın boynunun kırılması ve hala bunu söyleyebiliyor olması. Bence mucize. Boynunuz kırıldığında bir şeyler yok oluyor. İlk başta bende de öyle oldu, büyük bir sessizlik, sonra geri geldim. Boynum kırıldığında omuriliğim zarar görmüş. Ben bunu bilmiyordum tabii, müthiş bir hissizlikle uyanmıştım. Önce ayağıma bir şey girdi zannettim. O yüzden hissetmiyorum sanıyordum. Meğer o sıra omuriliğim zedelenmiş.

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