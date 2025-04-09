Feraye Tanyolaç’ın fareli ev davasında mahkeme gerekçesini açıkladı

HAK VE NESAFET İNDİRİMİ YAPILDI

Gerekçeli kararda, dava kapsamında alınan bilirkişi raporuna atıf yapıldı. Raporda, 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle kira bedelinin (boş olarak) aylık net 75 bin lira olabileceği değerlendirmesi yapıldığı ifade ediliyordu. Mahkeme gerekçeli kararında, ev sahibinin talebinin aylık 80 bin lira olduğu hatırlatılarak, bu nedenle mahkeme tarafından, kiralanan dairenin boş olarak getirebileceği aylık kira bedeli belirlendikten sonra Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri yerleşik uygulamalarına göre bu bedel üzerinden hak ve nesafet indirimi yapılması gerektiği kanaatine varıldığı ifade edildi.