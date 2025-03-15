Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'a şok suçlamalar
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'ın eşi hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının damadı Muhammed Aydın, büyük bir dolandırıcılık ve tehdit suçlamasıyla karşı karşıya. Tekstilci İrem C., Aydın'ın kendisini çalıştırıp ödeme yapmadığı sebebiyle savcılığa başvurdu.
Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama! Tekstil işi yapan İrem C., Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'ın kendisini dolandırdığını iddia ederek soluğu savcılıkta aldı. Armağan Yılmaz'ın özel haberiyle ortaya çıkan olayın detayları çok şaşırtacak…
İrem C., "Ürünlerimi alıp beni çalıştırdıktan sonra dolandırdı" dedi.Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı. Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.