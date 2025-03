Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'a şok suçlamalar

İrem C., "Ürünlerimi alıp beni çalıştırdıktan sonra dolandırdı" dedi.Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı. Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.