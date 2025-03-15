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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'a şok suçlamalar

Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'a şok suçlamalar

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'ın eşi hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının damadı Muhammed Aydın, büyük bir dolandırıcılık ve tehdit suçlamasıyla karşı karşıya. Tekstilci İrem C., Aydın'ın kendisini çalıştırıp ödeme yapmadığı sebebiyle savcılığa başvurdu.

SABAH

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşine şok iddialar
Ferdi Tayfur’un damadı Tuğçe Tayfur’un eşine şok iddialar

Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama! Tekstil işi yapan İrem C., Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'ın kendisini dolandırdığını iddia ederek soluğu savcılıkta aldı. Armağan Yılmaz'ın özel haberiyle ortaya çıkan olayın detayları çok şaşırtacak…

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Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşine şok iddialar
Ferdi Tayfur’un damadı Tuğçe Tayfur’un eşine şok iddialar

İrem C., "Ürünlerimi alıp beni çalıştırdıktan sonra dolandırdı" dedi.Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı. Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.

Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşine şok iddialar
Ferdi Tayfur’un damadı Tuğçe Tayfur’un eşine şok iddialar

Genç kadın, bir süre çalıştıktan sonra ödemelerin yapılmadığını belirtip şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İrem C., Tuğçe Tayfur'un bünyesindeki tüm şubelerle ilgilendiğini, açılış ve düzenlemeleri yaptığını, kendi ürünlerini de burada satışa sunduğunu ifade etti.

Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşine şok iddialar
Ferdi Tayfur’un damadı Tuğçe Tayfur’un eşine şok iddialar

Çalışmaları karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını, tedarik ettiği ürünlerin parasını da alamadığı gibi bu durumu ilettiği Aydın'ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

Ferdi Tayfur'un damadı Tuğçe Tayfur'un eşine şok iddialar
Ferdi Tayfur’un damadı Tuğçe Tayfur’un eşine şok iddialar

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.