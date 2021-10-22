Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’e vurduğu anlar kamerada

Aktan'ın Deniz'e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı anlar da görüntüde yer alıyor. Görüntülerde, Deniz'in 'çocuğa vurma' diye bağırdığı, Aktan'ın ise 'kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun' dediği duyuluyor.