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Haberler Galeri Filiz Akın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

Filiz Akın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

Dün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, sevenlerini yasa boğdu.Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri olan ve 82 yaşında hayatına gözlerini yuman Akın'ın sade bir törenle defnedildi. Akın eşi Sönmez Köksal'ın ünlü sanatçının vasiyetini açıkladı.

HABER MERKEZİ

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Filiz Akın’ın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

Yeşilçam'ın yıldızı, Türk sinemasının en büyük isimlerinden biri olan Filiz Akın, dün yaşama gözlerini yumdu.

Usta sanatçının vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ünlü isimlerin taziye mesajları da hüzne boğdu.

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Filiz Akın'ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı
Filiz Akın’ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

FİLİZ AKIN'IN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Filiz Akın'ın vefatı sonrası sanatçının eşi Sönmez Köksal, resmi bir açıklama yaparak cenaze ile ilgili detayları duyurdu.

Filiz Akın'ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı
Filiz Akın’ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

"FİLİZ AKIN DEFNEDİLDİ"

Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, cenaze işlemlerinin gerçekleştiğini aktardı.

"SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal yayınladığı mesajda, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı
Filiz Akın’ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

VASİYETİNİ DE AÇIKLADI

Ayrıca Köksal Akın'ın vasiyetini de, "Kendisi de bir MEŞALE olan Filiz Akın'ın anısını yaşatmak isteyenler Türkiye Eğitim Derneği (TED)'e bağış yapabilirler" şeklinde bir notla duyurdu.

Filiz Akın'ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı
Filiz Akın’ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olan usta oyuncu Filiz Akın, Türk sinemasına damgasını vuran en önemli kadın oyunculardan biriydi.

Filiz Akın'ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı
Filiz Akın’ın vasiyeti ortay çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, zarafeti, yeteneği ve unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı. Bir döneme ışık tutan efsane isim, ardında sayısız film ve hatıra bırakarak hayata veda etti.