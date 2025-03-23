Filiz Akın’ın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Sönmez Köksal açıkladı

VASİYETİNİ DE AÇIKLADI

Ayrıca Köksal Akın'ın vasiyetini de, "Kendisi de bir MEŞALE olan Filiz Akın'ın anısını yaşatmak isteyenler Türkiye Eğitim Derneği (TED)'e bağış yapabilirler" şeklinde bir notla duyurdu.