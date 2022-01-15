Fransız askısı yaptıran Berksan'ın son görüntüsü hayrete düşürdü

Fransız askısı ünlüler dünyasında hızla yayılıyor. Her geçen gün ünlü bir isim bu modaya uyup, bu operasyonu yaptırıyor. Geçtiğimiz günlerde bu kervana Hande Yener'den sonra Hande Yener'in yakın arkadaşı şarkıcı Berksan da Fransız askısı yaptırıp, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Türkiye'de Fransız askısı yaptıran ilk erkek olan Berksan sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının son halini görenlerse, Berksan'ı ünlü mahkum ve model Jeremy Meeks'e benzetti. İşte Berksan'ın olay görüntüsü...