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Haberler Galeri Fransız askısı yaptıran Berksan'ın son görüntüsü hayrete düşürdü

Fransız askısı yaptıran Berksan'ın son görüntüsü hayrete düşürdü

Fransız askısı ünlüler dünyasında hızla yayılıyor. Her geçen gün ünlü bir isim bu modaya uyup, bu operasyonu yaptırıyor. Geçtiğimiz günlerde bu kervana Hande Yener'den sonra Hande Yener'in yakın arkadaşı şarkıcı Berksan da Fransız askısı yaptırıp, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Türkiye'de Fransız askısı yaptıran ilk erkek olan Berksan sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının son halini görenlerse, Berksan'ı ünlü mahkum ve model Jeremy Meeks'e benzetti. İşte Berksan'ın olay görüntüsü...

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:28
Fransız askısı yaptıran Berksan’ın son görüntüsü hayrete düşürdü

Ünlüler dünyasında estetik modasına uymayan adeta kalmadı. Son dönemde popüler olan 'fransız askısı' yöntemine başvuran isimlerden biri de şarkıcı Berksan oldu.

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Fransız askısı yaptıran Berksan’ın son görüntüsü hayrete düşürdü

Dünyaca ünlü erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye'de ilk yaptıran erkek olan Berksan, son haliyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Fransız askısı yaptıran Berksan’ın son görüntüsü hayrete düşürdü

Şarkıcı, ameliyatsız yüz germe operasyonunun yapılma anını da sosyal medya hesabında yayınladı.

Fransız askısı yaptıran Berksan’ın son görüntüsü hayrete düşürdü

Badem göz, kaş kaldırma, çene ve boyun estetiği yapılan Berksan, "Fransız askısı ameliyatını eleştirenlere tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar" dedi.

Fransız askısı yaptıran Berksan’ın son görüntüsü hayrete düşürdü

JEREMY MEEKS'E BENZETİLDİ

Ayrıca popçu, "Doktorum beni ameliyat ile ünlü model Jeremy Meeks'e benzetti." ifadelerini kullandı.

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