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Galler Prensi Charles İngiltere Kralı ilan edildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın yeni sahibi Galler Prensi Charles oldu. Charles, bugün resmi olarak kral ilan edildi. O tarihi anlar ise ilk kez canlı olarak yayınlandı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 14:48
Galler Prensi Charles İngiltere Kralı ilan edildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere yasa boğulurken Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak Kral oldu.

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Galler Prensi Charles İngiltere Kralı ilan edildi

Ancak resmi olarak tahta geçmesi bugün gerçekleşiyor...

Galler Prensi Charles İngiltere Kralı ilan edildi

İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Buckingham Sarayın'nda dün ilk kez halka sesleniş konuşması yapmıştı. Kral Charles, "William'ı Galler Prensi ilan etmekten gurur duyuyorum.

Galler Prensi Charles İngiltere Kralı ilan edildi

Taziyeler adına tüm ailem adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Kraliçe Elizabeth'ın anısını anmak istediğini belirten Charles, " Hizmetle geçen hayatını onurlandırmak istiyorum" demişti.

Galler Prensi Charles İngiltere Kralı ilan edildi

Eski Galler Prensi bugün resmen kral ilan edildi. St James Sarayı'nda düzenlenen törene III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William da katıldı.

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