Gassal dizisinin Baki'si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!
Gassal dizisinde Baki karakterine hayat veren Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Kural'dan müjdeli haber geldi. Rol aldığı dizinin galasında yeniden baba olacağını duyuran ünlü oyuncu, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı.
HABER MERKEZİ
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Gassal dizisinin Baki'si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!
Oyuncu Ahmet Kural eşi Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber tez geldi.