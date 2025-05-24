Gassal dizisinin Baki’si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

"ERKEK BEBEK BEKLİYORUZ"

2024 yılında "Gassal" dizisiyle Baki karakterine hayat veren Kural, dizisinin galasında verdiği müjdeyle gündem oldu..

Ahmet Kural, "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu. Erkek bebek bekliyoruz" diye konuştu.