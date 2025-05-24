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Haberler Galeri Gassal dizisinin Baki'si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

Gassal dizisinin Baki'si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

Gassal dizisinde Baki karakterine hayat veren Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Kural'dan müjdeli haber geldi. Rol aldığı dizinin galasında yeniden baba olacağını duyuran ünlü oyuncu, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı.

HABER MERKEZİ

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Gassal dizisinin Baki'si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!
Gassal dizisinin Baki’si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

Oyuncu Ahmet Kural eşi Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber tez geldi.

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Gassal dizisinin Baki’si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

Eşi Çağla Gizem Kural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Gassal dizisinin Baki’si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, dört yıl süren birlikteliklerini 18 Temmuz 2023'te Bodrum'da düzenlenen sade ama samimi bir törenle evlilikle taçlandırmıştı.

Gassal dizisinin Baki’si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

İKİNCİ ÇOCUK HEYECANI

2024 Nisan ayında oğulları Kemal'i kucaklarına alan Kural çifti şimdi ise ikinci çocuk heyecanını yaşamaya başladılar.

Gassal dizisinin Baki’si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

"ERKEK BEBEK BEKLİYORUZ"

2024 yılında "Gassal" dizisiyle Baki karakterine hayat veren Kural, dizisinin galasında verdiği müjdeyle gündem oldu..

Ahmet Kural, "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu. Erkek bebek bekliyoruz" diye konuştu.

Gassal dizisinin Baki’si Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural yeniden baba oluyor!

5 AYLIK OLDU

Hamileliğinin 5. ayında olduğu öğrenilen Çağla Gizem Şahin'in belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı..