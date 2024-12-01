Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu! Melek Mosso boşanıyor mu?

"ÖNCE ARKADAŞ OLDUK"

Melek Mosso, ilişkilerinin nasıl başladığını dair "Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı ama biz çok normal başladık, 'bir de böyle deneyeyim' diye önce arkadaş olduk." ifadelerini kullanmıştı.