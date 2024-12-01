Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu! Melek Mosso boşanıyor mu?
2023 yılında Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturan şarkıcı Melek Mosso'nun evliliğinde kriz çıktığı iddia edildi. Çiftin sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakması ve beraber olduğu fotoğrafları kaldırması ise iddiaları güçlendirdi.
HABER MERKEZİ
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Şarkıcı Melek Mosso, üç yıldır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 ekim ayında nikah masasına oturdu. Mersin'de dünyaevine giren çiftten hayranlarını şaşırtan bir hamle geldi.
Mosso ile Sağdıç, sosyal medyada birbiriyle olan tüm fotoğrafları kaldırdı. Birlikte sık sık paylaşım yapan çift, birbirini takip etmeyi de bıraktı.
Boşanmaya karar verdiği iddia edilen çift, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
"ÖNCE ARKADAŞ OLDUK"
Melek Mosso, ilişkilerinin nasıl başladığını dair "Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı ama biz çok normal başladık, 'bir de böyle deneyeyim' diye önce arkadaş olduk." ifadelerini kullanmıştı.
Serkan Sağdıç'ın ilişkiye başlamadan önce kendisine söylediklerini aktaran Mosso, "Başta eşim, 'İkimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım' diye benimle konuşma yaptı" dedi.