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Haberler Galeri Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!

Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!

Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı babasının fotoğrafıyla şoke etti. Daymaz'ın babasının kaslı vücudu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oldukça fit görünen baba için takipçilerden "Öyle baba mı olur?" yorumu geldi. İşte 'süper baba' olarak sosyal medyayı sallayan Ekin Mert Daymaz'ın babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 22:30
Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!
Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!

Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz, sosyal medyayı ilgiyi üzerine çekti. Daymaz'ın babasının kaslı vücudu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oldukça fit görünen baba için takipçilerden "Öyle baba mı olur?" yorumu geldi. İşte 'süper baba' olarak sosyal medyayı sallayan Ekin Mert Daymaz'ın babası ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!
Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!

BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI

Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!
Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!
Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!
Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!
Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!
Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz’ın babasını görenler inanamadı!
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